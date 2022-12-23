NDH Nicosia Dance House öğrencileri yeni yılın gelişini kutladı

NDH Nicosia Dance House KKTC MEB ONAYLI Dans Eğitim Merkezi 4 - 6 yaşlar 15 Aralık perşembe günü ve 7 - 11 yaşlar 22 Aralık perşembe günü 2 farklı günde 2 parti ile yaş grubları ile birlikte yılın gelişini coşkulu bir şekilde kutladılar.

NDH öğrencilerine özel Nicosia Dance House binasında gerçekleşen 2 farklı yeni yıl partisinde de yaş gruplarına uygun palyaço eşliğinde müzikler, danslar ve yeni yıl oyunları ile öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdiler.

Yeni yıl coşkusu ile gönüllerince eğlenen öğrencilerimiz mutlu, unutulmaz bir gün geçirmelerinin ve NDH ailesinin bir parçası olmalarından gurur duymalarının mutluluğunu bizlere yaşattılar.

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23/12/2022 13:22