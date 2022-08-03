Nicosia Dance House Rüya gibi bir Dans Müzikal gecesi yaşattılar

Nicosia Dance House KKTC MEB Onaylı Dans Eğitim Merkezi Sihirli Daktilo Dans Müzikal gecesi 27.07.2022 tarihinde Kıbrıs’ta daha önce hiç yapılmamış, ezberleri bozan bir Dans Müzikal gecesi ile seyircilerine sinema tadında öğrencileri ile başarılı bir gece gerçekleştirmelerinin haklı gururunu yaşıdılar. Konusunu ve tüm koreografilerini yazıp, sahneye uyarlayan Yashan Dilhan sayesinde KIBRIS’ta bir ilki gerçekleştirerek tüm seyircilerin tabiri ile rüya gibi bir gece yaşattılar. Büyük seyirci ilgisi gören ve sağlık kurulu kapalı alanlarda maske kuralına uygun gerçekleşen dans müzikal gösterisinin tamamını kendi öğrencileriyle gerçekleştirmelerinin de haklı gururunu yaşıyorlar.

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03/08/2022 10:23