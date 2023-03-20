Nicosia Dance House’dan Uluslararası Dans Sınavlarında Büyük Başarı

Uluslararası ISTD DANS sınavlarına giren TÜM öğrencilerimiz ile GURUR DUYUYORUZ..

12 Mart 2023 tarihinde Kurumumuz Nicosia Dance House KKTC MEB Onaylı Dans Eğitim Merkezi ISTD KKTC ve Türkiye Tek Onaylı temsilci ISTD diplomalı öğretmenimiz Yaşhan Dilhan sayesinde Kuzey Kıbrıs kurumumuzda gerçekleştirdiğimiz ISTD Uluslararası Dans (Grade) A-level ve GCSE sınavlarına katılan TÜM Öğrencilerimiz BAŞARI ile sınavlarını GEÇMİŞ ve İngiltereden Onaylı Uluslararası sertifika ve transkriplerini almaya hak kazandıkları bilgisisini Notları ile birlikte öğrenmiş bulunmaktayız.

Mutluyuz, Gururluyuz..

ISTD - Imperial Society of Teachers of Dancing 1904 yılında Londra’da kurulan İngiltere merkezli Ofqual tarafından onaylanan ve düzenlenen bir sertifika kuruluşudur. ISTD sınavları, Devlet Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi'nin (NQF) bir bölüm olarak kabul edilir. Sonuç olarak, elde edilen notlar, bir öğrencinin GCSE ve A-Level notlarına ek olarak kabul edilebilir. Derecelenen tüm sınavlar, Ulusal Yeterlilikler çerçevesi tarafından aşağıdaki şekilde resmen tanınmıştır.

ISTD Grade 1-3 : NQF Seviye 1 (GCSE D-G notlarına eşdeğer)

ISTD Grade 4-5 : NQF Seviye 2 (GCSE A-C notlarına eşdeğer)

ISTD Grade 6 : NQF Seviye 3 (A-Level)

ISTD'nin 3. Seviye Notu ve Mesleki Dans Sınavları notlarına UCAS puanları verilir. Üniversiteye giriş için başvuran ve bu notlarını UCAS başvurularına eklemek isteyen öğrenciler Nicosia Dance House, Yashan Dilhan'a başvurmalıdır.

www.nicosiadancehouse.com

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20/03/2023 14:48