Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2.Tur kura çekimi 21 Ocak 2022'de yapılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kuraları 21 Ocak 2022 Cuma günü çekiliyor. KTFF’den yapılan açıklamaya göre kura çekiminin saat 15.00’te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşeceği belirtildi.

Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan 2.tur maçları 9 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak. Kura çekiminde seri başı uygulaması yapılmayacak.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 2.turda mücadele edecek kulüpler şöyle; Gönyeli SK, Küçük Kaymaklı TSK, Miracle Değirmenlik SK, Girne Halk Evi, Cihangir GSK, China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Göçmenköy İYSK, Mesarya SK, Yonpaş Dumlupınar TSK, Türk Ocağı Limasol, Yenicami AK, Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Baf Ülkü Yurdu, Merit Alsancak Yeşilova SK, Lefke TSK

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13/01/2022 15:40