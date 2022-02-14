Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kupada Çeyrek Final ilk maçları 23 Şubat 2022 Çarşamba günü, ikinci maçlar ise 16 Mart 2022'de oynanacak.

Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucu eşleşmeler şu şekilde oldu.

Çeyrek Final

Küçük Kaymaklı TSK - Yonpaş Dumlupınar TSK

Doğan Türk Birliği - Cihangir GSK

Mesarya SK - Mağusa Türk Gücü

Yenicami AK - Girne Halk Evi



Yarı Final

Küçük Kaymaklı TSK-Yonpaş Dumlupınar TSK galibi / Doğan Türk Birliği-Cihangir GSK galibi

Mesarya SK-Mağusa Türk Gücü galibi / Yenicami AK-Girne Halk Evi galibi

Bu habere tepkiniz:



14/02/2022 15:56