Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
14/02/2022
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kupada Çeyrek Final ilk maçları 23 Şubat 2022 Çarşamba günü, ikinci maçlar ise 16 Mart 2022'de oynanacak.
Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucu eşleşmeler şu şekilde oldu.
Çeyrek Final
Küçük Kaymaklı TSK - Yonpaş Dumlupınar TSK
Doğan Türk Birliği - Cihangir GSK
Mesarya SK - Mağusa Türk Gücü
Yenicami AK - Girne Halk Evi
Yarı Final
Küçük Kaymaklı TSK-Yonpaş Dumlupınar TSK galibi / Doğan Türk Birliği-Cihangir GSK galibi
Mesarya SK-Mağusa Türk Gücü galibi / Yenicami AK-Girne Halk Evi galibi