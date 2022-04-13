Nicosia Group'tan gece maçları kararına teşekkür

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13/04/2022

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Nicosia Group'tan gece maçları kararına teşekkür

Nicosia Group, Futbol Federasyonu ile Spor Dairesi'ne Kıbrıs Kupası yarı final maçlarının gece oynatılması kararı alması nedeniyle teşekkür etti.

 Yarı final ve final maçlarına büyük ilginin olmasını beklediklerini, önceki yıl oynanan final mücadelesindeki görsel şölenin de üzerinde bir organizasyon hazırlıkları yaptıklarını belirten Nicosia Group Direktörü Abdullah Uluçhan, Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki final maçında araba ve zengin hediye çekilişlerinin yine yapılacağını, futbolumuzun marka değerini yükseltme hedefiyle çalıştıklarını açıkladı.

Nicosia Gruop Kıbrıs Kupası'na 250 bin TL'lik katkı koyan kurum tribünlere gelen taraftarlara da hediyelerle destek veriyor.

Birçok kulübümüze de katkılar koyan Nicosia Group  örnek dayanışma örneği sergiliyor.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda saat 20.00'de başlayacak yarı final rövanş  maçlarında19 Nisan Salı günü Atatürk Stadı'nda Yenicami İle Mağusa Türk Gücü,  20 Nisan Çarşamba günü ise 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda Doğan T.B. ile K.Kaymaklı finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.

13/04/2022 19:43
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TAGS: Nicosia Group’tan gece maçları kararına teşekkür
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