Nicosia Kıbrıs Kupası'nda Lefke 2.turda elendi

Nicosia Grup Kıbrıs Kupası 2.turunda günün tek maçında Girne Halk Evi, ligde zirve mücadelesi veren Lefke'yi 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda oynanan maçta tek gol 32.dakikada Samet'in penaltı vuruşundan geldi.

Süper Lig'de bir galibiyeti bulunan ve son sırada yer alan Girne Halk Evi bu sonuçla Nicosia Grup Kıbrıs Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.

Kupa mücadelelerinde yarın 7 müsabaka ile çeyrek finale yükselen takımlar belirlenecek.

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08/02/2022 15:09