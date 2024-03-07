Nicosia Motors Cup da Mücadele Devam Ediyor

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07/03/2024

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Nicosia Motors Cup da Mücadele Devam Ediyor

NICOSIA MOTORS CUP da zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında heyecan devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZ –Final

Beren Başaran - Anastasiia Elshina                       6/0 6/3

12 YAŞ KIZ - GRUP 2 Yarı Final

İncilay Eren - Alisa Sadıkoğlu                                 6/4 6/1

 

12 YAŞ ERKEK – Yarı Final

Baran Başaran - Arel Şahin                                     6/2 6/1

Erdal Arabacıoğlu – Poyraz Vural                          6/2 6/1

12 YAŞ ERKEK - GRUP 2 Çeyrek Final

Tan Osman Türe – Emre Aleks Kural                     6/1 6/1            

 

16 YAŞ KIZ - Final

Sahil Ece Yerebakan – Almira Akşahin                  3/6 2/6

16 YAŞ KIZ – GRUP 2 Yarı Final

Girne Umut Yerebakan - Vera Gazi            6/4 7/5            

 

16 YAŞ ERKEK– GRUP 2 Yarı Final

Rüzgar Vural – Ömer Anıl                                        6/2 6/3

Kıvanç Öztuğ - Doruk Tüzel                                    3/6 3/6

07/03/2024 10:29
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TAGS: Nicosia Motors Cup
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Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama

HK SPOR

Fenebahçe, 1959'dan önceki şampiyonluklarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kulübümüzün, 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı resmi başvurunun üzerinden bugün itibarıyla 3 yıl (1095 gün) geçmiştir. Başvurumuz süresince iki farklı yönetim görev yapmış olmasına rağmen bu başvuruyu sonuçlandırma iradesinin ortaya konulamadığı görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

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