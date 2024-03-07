Nicosia Motors Cup da Mücadele Devam Ediyor
07/03/2024
NICOSIA MOTORS CUP da zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında heyecan devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZ –Final
Beren Başaran - Anastasiia Elshina 6/0 6/3
12 YAŞ KIZ - GRUP 2 Yarı Final
İncilay Eren - Alisa Sadıkoğlu 6/4 6/1
12 YAŞ ERKEK – Yarı Final
Baran Başaran - Arel Şahin 6/2 6/1
Erdal Arabacıoğlu – Poyraz Vural 6/2 6/1
12 YAŞ ERKEK - GRUP 2 Çeyrek Final
Tan Osman Türe – Emre Aleks Kural 6/1 6/1
16 YAŞ KIZ - Final
Sahil Ece Yerebakan – Almira Akşahin 3/6 2/6
16 YAŞ KIZ – GRUP 2 Yarı Final
Girne Umut Yerebakan - Vera Gazi 6/4 7/5
16 YAŞ ERKEK– GRUP 2 Yarı Final
Rüzgar Vural – Ömer Anıl 6/2 6/3
Kıvanç Öztuğ - Doruk Tüzel 3/6 3/6