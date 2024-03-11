Nıcosia Motors Cup da yarı final maçları
11/03/2024
Nıcosia Motors Cup da zevkli ve çekişmeli yarı final karşılaşmaları ile final maçları belirlendi. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ ERKEKLER –Yarı Final
Aren Yumurtacıoğlu – Poyraz Vural 1/4 0/4
Hasan Çakartaş – Pars Ozan 1/4 2/4
14 YAŞ KIZ - Yarı Final
Beren Başaran – Almira Akşahin 3/6 0/6
Vera Gazi – Girne Umut Yerebakan 4/6 1/6
14 YAŞ KIZ – Grup-2 Yarı Final
Enra Çakartaş – Vera Gazi W.O. (Enra Çakartaş)
Nehir Gürses – Beren Başaran 0-1 RT(Beren Başaran)
14 YAŞ ERKEK –Yarı Final
Baran Başaran - Erdal Arabacıoğlu 6/4 6/1
Asım Aras Astan – Çınar Elmalı 6/0 6/1
14 YAŞ ERKEK – GRUP-2 Yarı Final
Baran Adalıer – Çınar Elmalı 4/6 0/6
Recep Yalovalı – Erdal Arabacıoğlu 6/4 4/6 8/10
16 YAŞ ERKEK – GRUP-2 Yarı Final
Devin Bedevi – Rüzgar Vural 0/6 3/6
Asım Aras Astan – Doruk Tüzel 6/0 6/2
13+ KADINLAR – Yarı Final
Özgül Şah – Kayra Yüceer 1/6 2/6
Şengül Tilki – Inna Viazova 6/0 6/0
13+ ERKEKLER - Yarı Final
Toprak Berkol – Kubilay Baran Şengül W.O (Toprak Berkol)
Kaan Dönmez – Marat Bekmukhanau 6/2 7/6