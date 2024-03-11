Nıcosia Motors Cup da yarı final maçları

ads ads ads ads
11/03/2024

ads
Nıcosia Motors Cup da yarı final maçları

Nıcosia Motors Cup da zevkli ve çekişmeli yarı final karşılaşmaları ile final maçları belirlendi. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

10 YAŞ ERKEKLER –Yarı Final

Aren Yumurtacıoğlu – Poyraz Vural                        1/4 0/4

Hasan Çakartaş – Pars Ozan                                       1/4 2/4

14 YAŞ KIZ - Yarı Final

Beren Başaran – Almira Akşahin                                              3/6 0/6

Vera Gazi – Girne Umut Yerebakan                         4/6 1/6

14 YAŞ KIZ – Grup-2 Yarı Final

Enra Çakartaş – Vera Gazi                                                           W.O. (Enra Çakartaş)

Nehir Gürses – Beren Başaran                                   0-1 RT(Beren Başaran)

14 YAŞ ERKEK –Yarı Final

Baran Başaran - Erdal Arabacıoğlu                           6/4 6/1

Asım Aras Astan – Çınar Elmalı                                  6/0 6/1

14 YAŞ ERKEK – GRUP-2 Yarı Final

Baran Adalıer – Çınar Elmalı                                        4/6 0/6

Recep Yalovalı – Erdal Arabacıoğlu                          6/4 4/6 8/10

16 YAŞ ERKEK – GRUP-2 Yarı Final

Devin Bedevi – Rüzgar Vural                                      0/6 3/6

Asım Aras Astan – Doruk Tüzel                                  6/0 6/2

13+ KADINLAR – Yarı Final

Özgül Şah – Kayra Yüceer                                                            1/6 2/6

Şengül Tilki – Inna Viazova                                                         6/0 6/0

13+ ERKEKLER - Yarı Final

Toprak Berkol – Kubilay Baran Şengül                    W.O (Toprak Berkol)

Kaan Dönmez – Marat Bekmukhanau                    6/2 7/6

11/03/2024 19:00
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nıcosia Motors Cup da yarı final maçları
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.