Nıcosia Motors Cup da yarı final maçları

Nıcosia Motors Cup da zevkli ve çekişmeli yarı final karşılaşmaları ile final maçları belirlendi. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

10 YAŞ ERKEKLER –Yarı Final

Aren Yumurtacıoğlu – Poyraz Vural 1/4 0/4

Hasan Çakartaş – Pars Ozan 1/4 2/4

14 YAŞ KIZ - Yarı Final

Beren Başaran – Almira Akşahin 3/6 0/6

Vera Gazi – Girne Umut Yerebakan 4/6 1/6

14 YAŞ KIZ – Grup-2 Yarı Final

Enra Çakartaş – Vera Gazi W.O. (Enra Çakartaş)

Nehir Gürses – Beren Başaran 0-1 RT(Beren Başaran)

14 YAŞ ERKEK –Yarı Final

Baran Başaran - Erdal Arabacıoğlu 6/4 6/1

Asım Aras Astan – Çınar Elmalı 6/0 6/1

14 YAŞ ERKEK – GRUP-2 Yarı Final

Baran Adalıer – Çınar Elmalı 4/6 0/6

Recep Yalovalı – Erdal Arabacıoğlu 6/4 4/6 8/10

16 YAŞ ERKEK – GRUP-2 Yarı Final

Devin Bedevi – Rüzgar Vural 0/6 3/6

Asım Aras Astan – Doruk Tüzel 6/0 6/2

13+ KADINLAR – Yarı Final

Özgül Şah – Kayra Yüceer 1/6 2/6

Şengül Tilki – Inna Viazova 6/0 6/0

13+ ERKEKLER - Yarı Final

Toprak Berkol – Kubilay Baran Şengül W.O (Toprak Berkol)

Kaan Dönmez – Marat Bekmukhanau 6/2 7/6