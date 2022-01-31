Nicosia Motors Tenis Ligi 1. hafta sonuçları…
31/01/2022
KKTF tarafından düzenlenen 2022 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde oynanan zevkli ve çekişmeli 1. hafta karşılaşmaları ile başladı.
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaki karşılaşmayı 5-2 lik skorla konuk takım Doğu Akdeniz Üniversitesi kazanmayı bildi.
Lefkoşa Şehir Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi LŞK kortlarında karşı karşıya geldiği maç, Girne Amerikan Üniversitesi’nin 5-2 lik galibiyeti ile sonuçlanırken,
Ligin bir diğer mücadelesinde ise Girne Belediyesi Tenis Kulübü Pakan Spor Kulübü Derneği’ni konuk ettiği karşılaşmayı 4-3 lük skorla kazandı.
NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde oynanan 1. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;
1.HAFTA MAÇ SONUÇLARI
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 2 – 5 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0 TEK ERKEKLER 2
1 TEK KADINLAR 1
0 ÇİFT ERKEKLER 1
1 ÇİFT KADINLAR 0
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 2 - 5 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
1 TEK ERKEKLER 1
0 TEK KADINLAR 2
1 ÇİFT ERKEKLER 0
0 ÇİFT KADINLAR 1
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 - 3 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
2 TEK ERKEKLER 0
0 TEK KADINLAR 2
1 ÇİFT ERKEKLER 0
0 ÇİFT KADINLAR 1
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0