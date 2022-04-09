Nicosia Motors Tenis Ligi 5. Hafta Heyecanı

KKTF tarafından düzenlenen 2022 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde oynanan zevkli ve çekişmeli 5. hafta grup karşılaşmaları ile mücadeleler devam ediyor.

GBTK kortlarında oynanan GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ ile GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ arasındaki karşılaşmayı 6-1 lik skorla konuk takım GMBTK kazanırken,

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ takımlarının DAÜ kortlarında karşı karşıya geldiği maçı ev sahibi DAÜ’nün 6-1 lik galibiyeti ile sonuçlanırken,

Ligin bir diğer mücadelesinde ise KKTF kortlarında oynanan PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ karşılaşmasında 5-2 lik skorla üstün gelen takım GAÜ oldu. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde oynanan 5. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde;

NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 5.HAFTA MAÇ SONUÇLARI

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 1 – 6 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

0 TEK ERKEKLER 2

0 TEK KADINLAR 2

0 ÇİFT ERKEKLER 1

0 ÇİFT KADINLAR 1

1 KARIŞIK ÇİFTLER 0

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 6 - 1 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

2 TEK ERKEKLER 0

2 TEK KADINLAR 0

1 ÇİFT ERKEKLER 0

1 ÇİFT KADINLAR 0

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2 - 5 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

0 TEK ERKEKLER 2

1 TEK KADINLAR 1

0 ÇİFT ERKEKLER 1

0 ÇİFT KADINLAR 1

1 KARIŞIK ÇİFTLER 0

KKTF 2022 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ PUAN DURUMU:

1 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 10 PUAN

2 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 9 PUAN

3 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 8 PUAN

4 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 7 PUAN

5 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 6 PUAN

6 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 5 PUAN

KKTF 2022 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ YARI FİNAL MACLARI

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

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09/04/2022 14:03