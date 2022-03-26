Nicosia Motors Tenis Ligi Heyecanı

KKTF tarafından düzenlenen 2022 NICOSIA MOTORS Tenis Liginde oynanan zevkli ve çekişmeli 4. hafta karşılaşmaları ile mücadeleler devam ediyor.

LŞK kortlarında oynanan LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ KULÜBÜ ile GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ arasındaki karşılaşmayı 5-2 lik skorla ev sahibi takım LŞK kazanırken,

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ takımlarının GAÜ kortlarında karşı karşıya geldiği maç GAÜ’nün 4-3 lük galibiyeti ile sonuçlanırken,

Ligin bir diğer mücadelesinde ise KKTF kortlarında oynanan GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ karşılaşmasında 6-1 lik skorla üstün gelen takım GMBTK oldu. NICOSIA MOTORS Tenis Ligi’nde oynanan 4. Hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde;

NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 4.HAFTA MAÇ SONUÇLARI

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 5 – 2 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

1 TEK ERKEKLER 1

2 TEK KADINLAR 0

1 ÇİFT ERKEKLER 0

1 ÇİFT KADINLAR 0

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 4 - 3 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

1 TEK ERKEKLER 1

1 TEK KADINLAR 1

1 ÇİFT ERKEKLER 0

1 ÇİFT KADINLAR 0

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 6 - 1 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

2 TEK ERKEKLER 0

2 TEK KADINLAR 0

1 ÇİFT ERKEKLER 0

1 ÇİFT KADINLAR 0

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1

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26/03/2022 16:51