Nicosia Squared 3 aylık hızlandırma programı duyuruldu

Lefkoşa² , iş modelleme, hizmet tasarımı, proje yönetimi ve finans konularında uygulamalı eğitim ile gelecek vaat eden ekipleri hızlandırmayı, desteklemeyi ayrıca fikirleri iş tekliflerine dönüştürmeye yardımcı olmak için 3 aylık hızlandırma programını duyurdu

Açıklama şöyle:

‘Nicosia²’ (Nicosia Squared) şehirlerin ve sakinlerinin karşılaştığı zorlukları çözmenin bir yolu olarak dijital ikizleri kullanan projelerin geliştirilmesine odaklanıyor.

‘Nicosia²’ iş modelleme, hizmet tasarımı, proje yönetimi ve finans konularında uygulamalı eğitim ile gelecek vaat eden ekipleri hızlandırmayı ve desteklemeyi hedefliyor, ayrıca fikirleri uygulanabilir işlere dönüştürmeye yardımcı olmak için 3 aylık program boyunca koçluk sağlıyor.

Program her aşamada ekipleri desteklemek için dört aşamada tasarlandı. İlk aşama, Kıbrıs'ın her yerinden herhangi bir geçmişe sahip başvuru sahiplerinin Akıllı Şehirler / dijital ikizlerin kullanımıyla ilgili fikirler önermeye davet edildiği ve aşağıdaki kriterlerden en az birine uyan ilk aşama başvurusudur.

Toplumsal ve çevresel faydalar sağlayan yenilik

Istihdam olanakları

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) katkı

Döngüsel ekonomi iş modelleri.

İlk başvuru sürecinin tüm başarılı başvuru sahipleri, Hızlandırıcı Programına katılmak için başvurularını hazırlarken uzmanlarla birlikte çalışmak üzere bir hafta sürecek

Basecamp'a katılmaya davet edilecektir.

Program Zaman çizelgesi

6 Eylül 2021 - Program duyurusu ve ilk asama başvurusu (son başvuru 26 Eylül)

15 Eylül 2021 - Bilgilendirme - Online

2 Ekim 2021 - Seçilen Başvuru sahibinin Basecamp’a katılması için davet

4 – 8 Ekim 2021 - Basecamp

8 Ekim 2021- ikinci Başvuru ve Nicosia² Hızlandırma Programına seçilen takımların duyurulması

18 Ekim – 17 Ocak 2022 - Nicosia² Hızlandırma Programı

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21/09/2021 14:03