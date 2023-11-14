Nida şampiyonlarla çalıştı

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14/11/2023

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Nida şampiyonlarla çalıştı


KKTC Cimnastik Federasyonu’nun barfiks aletinde Türkiye şampiyonu sporcusu Nida Toko, İzmir’de kamp yaptı.

Nida Toko ve Erbulut Cimnastik Kulübü’nden antrenörü Mustafa Erbulut ile birlikte İzmir’de 5 günlük kamp çalışması yaptı. Nida Toko olimpiyat hedefi ile çıktığı yolda Türkiye Milli Takımlar antrenörü Aysel Gümüşlü, Özgür Gümüşlü ile birlikte çalıştı.

Nida Toko, Dünya ve Avrupa Şampiyonu İbrahim Çolak, Avrupa Şampiyonu Adem Asil ve Olimpiyat 3.sü Ferhat Arıcan ile birlikte çalıştı. Nida Toko, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun şampiyon sporcuları ile çalışmaktan büyük gurur ve mutluluk yaşarken, önemli tecrübeler edindi.

 

14/11/2023 20:27
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TAGS: Nida şampiyonlarla çalıştı
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