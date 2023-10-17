Nida Toko, Türkiye birincisi oldu

ads ads ads ads
17/10/2023

ads
Nida Toko, Türkiye birincisi oldu

KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Kız Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Kızlar Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda yarıştı.

29 takımdan 128 sporcunun katıldığı yarışmada, bireysel sıralamada sporcumuz Nida Toko 73.90 puanla Türkiye 6.sı olurken, 1.30 gibi çok küçük bir farkla Türkiye 3.lüğünü kaçırdı. Nida Toko, barfiks aletinde 18.867 puanla alet 1.si olarak çok büyük bir başarı elde etti.

 

17/10/2023 08:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nida Toko
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.