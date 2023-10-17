Nida Toko, Türkiye birincisi oldu

KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Kız Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Kızlar Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda yarıştı.

29 takımdan 128 sporcunun katıldığı yarışmada, bireysel sıralamada sporcumuz Nida Toko 73.90 puanla Türkiye 6.sı olurken, 1.30 gibi çok küçük bir farkla Türkiye 3.lüğünü kaçırdı. Nida Toko, barfiks aletinde 18.867 puanla alet 1.si olarak çok büyük bir başarı elde etti.