Nida ve Erbulut, Türkiye olimpik aday kadrosunda

KKTC Cimnastik Federasyonunun 2032 Olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar meyvelerini verirken, sporcumuz Nida Toko ve antrenörü Mustafa Erbulut, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından olimpik aday kadroya davet edildiler.

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29/01/2025

Nida ve Erbulut, Türkiye olimpik aday kadrosunda

KKTC Cimnastik Federasyonunun 2032 Olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar meyvelerini verirken, sporcumuz Nida Toko ve antrenörü Mustafa Erbulut, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından olimpik aday kadroya davet edildiler.


Sapsızoğlu: Nidamızı ve Mustafa Hocamızı tebrik ederim


KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Nida Toko ve antrenörü Mustafa Erbulut’un Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından olimpik aday kadroya davet edilmeleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:


“Hayallerimizin gerçeğe dönüşmesi için yapmış olduğumuz çalışmalar sonunda şampiyon sporcumuz Nida Toko ve antrenörümüz Mustafa Erbulut, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından olimpik aday kadrosuna davet aldılar. Bu büyük başarıdan dolayı Nidamızı ve Mustafa Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”

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TAGS: Nida ve Erbulut, Türkiye olimpik aday kadrosunda
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