Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek çok sinirlendi

Hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Nihal Candan dün hakim karşısına çıktı. Candan'ın iş insanı eşi Faruk Çiçek de aynı günün akşamında yanında bir kadın ile görüntülendi. Çiçek, kameraları görünce çok sinirlendi.

ads ads ads ads
05/09/2024

ads
Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek çok sinirlendi

Sosyal medya fenomeni Bahar-Nihal Candan kardeşler dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan 16 Kasım 2023'te tutuklanmıştı.

Nihal Candan tutuklandıktan sonra iş insanı Faruk Çiçek ile evli olduğu ortaya çıkmış ve Çiçek'in Candan'ı cezaevindeyken hiç arayıp sormadığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Çiçek'in boşanma davası açtığı konuşulmuştu.

NİHAL'İN GELİRİ YOKMUŞ

Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen ve 26 Nisan'da tahliye edilen Nihal Candan dün ilk kez kardeşi ile hakim karşısına çıktı.

Duruşmada Nihal Candan ağlayarak kardeşine "Herkes seninle. Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Hep sana enerji gönderdik" dedi.

İki kardeş duruşmada nefes egzersizi yaptı.

Nihal Candan geliri olmadığını söyledi, Bahar Candan ise aylık 50-60 bin lira kazandığını belirtti.

Candan'ın boşanma aşamasında olduğu iş insanı eşi Faruk Çiçek de aynı günün akşamında bir kadın ile görüntülendi. 

Kameraları görünce çok sinirlenen Çiçek, "Kardeşim beni çekmeyin" deyip yanındaki kadının normal arkadaşı olduğunu iddia etti.

05/09/2024 11:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nihal Candan, Faruk Çiçek
MANŞETLER

HK MAGAZİN

Dilan Polat'tan tahliye sonrası ilk fotoğraf: ''Toparlanacaksın kardeşim''

HK MAGAZİN

"Kara para aklama" ve "Örgüt kurma" suçlamasıyla hakkında 40 yıl hapis cezası istenen Dilan Polat tahliye edildi. 9 ay cezaevinde kalan Polat, tutuksuz yargılanacak. Dilan Polat ile görüşen avukatı, "Tahliyeye ilişkin sevincimizi yaşadık. Çocuklarına sarılmış, ailesiyle aylardır ayrı kaldıkları sürenin hasretini gidermeye çalışıyor" açıklamasında bulundu. Ablasıyla birlikte fotoğrafını paylaşan Sıla Doğu da "Toparlanacaksın kardeşim" dedi.
© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.