Nihat Doğan ve Seyhan Soylu, için mahkemeden 1 ay Ece Erken yasağı

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından yaptıkları yorumlarla itibarını zedelediklerini belirterek Nihat Doğan ile Seyhan Soylu’dan şikâyetçi oldu.

Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Hürriyet'in haberine göre Erken, sunucusu oldukları programda kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunan ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu ve Nihat Doğan’ı savcılığa şikâyet etti. Erken ayrıca Aile Mahkemesi’ne de başvurarak korunma talebinde bulundu.

Dilekçedeki iddialara göre; iki isim programda “Ece Erken aileye uğursuz geldi”, “Şafak eşinden boşanmasaydı bu karabulutlar gelmeyebilir miydi?”, “Ece olayı biliyor”, “Ece’nin yaşadığı acı, geçmişte yaptığı hatayı meşrulaştırmaz” şeklinde açıklamalar yaptı.

Mahkeme, Soylu ile Doğan’ın 1 ay süreyle Erken’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Seyhan Soylu ile Nihat Doğan, karara aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi cezası alabilecek.

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22/02/2022 09:07