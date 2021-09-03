Nihat Hatipoğlu: Deistliğin sonu hüsrandır

"Kendilerini koca bir yalana teslim ediyorlar. Sizi de zehirlemek istiyorlar"

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03/09/2021

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Nihat Hatipoğlu: Deistliğin sonu hüsrandır

Sabah gazetesi yazarlarından Nihat Hatipoğlu, gençlere seslendiği yazısında “Deistliğin sonu hüsrandır” dedi.

Hatipoğlu, bugünkü köşe yazısında “gençlerle dertleşmek” istediğini belireren bir dizi öneride bulundu.

nın “Deistliğin sonu hüsrandır” başlıklı kısmında şu ifadeleri kullandı:

Gençler, sözde Allah'a inandığını söyleyerek "Yüce yaratıcı var ama peygamber ve din yok" diyen kişilerin büyüsüne kapılmayın. Sizler bir yaratıcının var olmasına rağmen insanlığa bir görev veya mesaj iletilmeyeceğine inanıyor musunuz? Bu zihniyet sahipleri, heves ve hevalarına uyacak bir ilah arayışlarındadır. Onlar, Allah'a inanıyor değiller. Kendilerini koca bir yalana teslim ediyorlar. Sizi de zehirlemek istiyorlar.

 

Sabah, Independent Türkçe

03/09/2021 11:22
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TAGS: Nihat Hatipoğlu, haber, kktc
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