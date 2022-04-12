Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru!

ATV ekranlarında “Dosta Doğru” programını sunan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, canlı yayında kendisine yöneltilen 'Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?' sorusuna yanıt verdi.

Ramazan ayının başlamasıyla ATV ekranlarında “Dosta Doğru” programıyla geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün konuklarıyla birlikte seyircilerden gelen soruları yanıtlıyor. Kendisine gelen soruları yanıtlayan Hatipoğlu, "Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı. Hatipoğlu, "Hiçbir şey olmaz. Burada kadınlar da erkekler de mağdur ediliyor." diyerek soruyu cevapladı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor.

Adana'dan canlı yayına katılan bir genç, "Vefat eden teyzemi yıkayan kadın, bize izin verdi, öptük vedalaştık ama teyzemin eşine dokundurmadı. Abdestinin bozulacağını söyledi. Bu dinimizce günah mıdır? Dokununca abdesti bozulur mu? sorusu üzerine Hatipoğlu şu cevabı verdi.

"Hiçbir şey olmaz. Burada kadınlar da erkekler de mağdur ediliyor. Eşi ölmüş son defa veda etmek istiyor. Neden haram olsun? Nikahı düşmedi. 4 ay gibi bir süresi var. Evlilik devam ediyor. Görmek istiyorsa görür tabii. Vedadır bu.

Hatta ihtiyaç haline, kocası eşini yıkayabilir. Tersi de olabilir." yanıtını verdi.

Bu habere tepkiniz:



12/04/2022 11:47