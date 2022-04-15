Nihat Hatipoğlu'nun yine soruya gelen tepkisi gündem oldu!

ATV ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında seyirciden dikkat çeken bir soru geldi.

'SENİN CANIN ÇOK YANMIŞ HERALDE'

Feysel Karasöğüt isimli bir vatandaş, Nihat Hatipoğlu'na 'Kadınlar sosyal medyada photoshop yapıyorlar, bizi kandırıyorlar, kul hakkına girer mi?' diye sordu.

Hatipoğlu o soruya, "Niyet iyiyse, evlenmek ise bu durumda fotoğrafın gerçek olması gerekir. Evleneceği kişiye gerçekleri söylemesi gerekir"yanıtını vererek ekledi.

"İlginç bir soru" diyerek tepki veren Hatipoğlu, "Senin canın çok yanmış herhalde. Feysel, yabana atılmaz bir soru sordu." ifadesinde bulundu.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.

Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dinî programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef Radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri iftar ve sahur programlarını birinci olarak seçti.Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Halen Atv'de haftalık programları devam etmektedir

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15/04/2022 14:31