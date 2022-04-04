Nihat Özdemir'den istifa kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etme kararı aldı. Konuyla ilgili federasyondan resmi açıklama bekleniyor.

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04/04/2022

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Nihat Özdemir'den istifa kararı

TFF Yönetimi şu anda Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı halinde. Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi.

Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi.

Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

04/04/2022 14:59
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TAGS: Nihat Özdemir, istifa, futbol
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