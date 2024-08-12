Nijer'de aşırı yağışlar 94 can aldı

Nijer Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, haziranda başlayan şiddetli yağışlardan 135 bin 156 kişinin etkilendiğini açıkladı.

Sağanağın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 94 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin de evsiz kaldığı öğrenildi.

Ölü sayısı 6 Ağustos'ta 77 olarak duyurulmuştu.

Nijer'de haziranda başlayan yağış dönemi eylülde sona eriyor. Geçen yıl 137 bin 797 kişinin etkilendiği şiddetli yağışlar nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.