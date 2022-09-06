Nijer'deki sellerde temmuzdan bu yana 103 kişi yaşamını yitirdi

Nijer'de temmuz ayının başından bu yana devam eden yağışlar nedeniyle oluşan sellerde 103 kişi hayatını kaybetti.

Nijer Haber Ajansının haberinde, ülkede devam eden sağanaklar nedeniyle meydana gelen sellerden 4 Eylül itibarıyla 140 bin 29 kişinin etkilendiği kaydedildi.

Seller nedeniyle temmuzdan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 103'e çıktığı ve 125 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ölü sayısı en son 28 Ağustos'ta 75 olarak duyurulmuştu.

Nijer'de hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde sık sık seller meydana geliyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi rakamlarına göre, Nijer'de geçen sene meydana gelen sellerden 250 bin kişi etkilendi ve 77 kişi yaşamını yitirdi.

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06/09/2022 09:14