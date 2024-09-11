Nijerya deplasmanda Ruanda'ya takıldı

Afrika Uluslar Kupası elemeleri D Grubu ikinci maçında Nijerya deplasmanda Ruanda ile golsüz berabere kaldı.

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11/09/2024

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Nijerya deplasmanda Ruanda'ya takıldı

Afrika Uluslar Kupası elemelerine Benin galibiyetiyle başlayan Nijerya ikinci maçta Ruanda'ya konuk oldu.

Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. 

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, ikinci yarının başında Victor Boniface'in yerine oyuna girdi.

Nijerya puanını 4, Ruanda ise 2 yaptı.

Eleme maçları ekim ayında devam edecek. 

11/09/2024 11:11
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TAGS: Nijerya, Ruanda’
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