Nijerya deplasmanda Ruanda'ya takıldı
Afrika Uluslar Kupası elemeleri D Grubu ikinci maçında Nijerya deplasmanda Ruanda ile golsüz berabere kaldı.
10/09/2024
Afrika Uluslar Kupası elemeleri D Grubu ikinci maçında Nijerya deplasmanda Ruanda ile golsüz berabere kaldı.
Afrika Uluslar Kupası elemelerine Benin galibiyetiyle başlayan Nijerya ikinci maçta Ruanda'ya konuk oldu.
Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, ikinci yarının başında Victor Boniface'in yerine oyuna girdi.
Nijerya puanını 4, Ruanda ise 2 yaptı.
Eleme maçları ekim ayında devam edecek.10/09/2024 18:26