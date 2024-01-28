Nijerya, Kamerun'u yendi turladı: Vincent Aboubakar dönüyor
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya, Kamerun'u 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar, İstanbul'a dönüyor.
28/01/2024
Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ve Kamerun karşılaştı.
Nijerya, 36. dakikada ve 90. dakikada Lookman'in attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı ve turladı.
Kamerun'da sakatlığını atlatan Vincent Aboubakar maçın son 10 dakikasında süre aldı. Turnuvaya veda eden Kamerun Milli Takımı oyuncuları kulüp takımlarına dönecek.
Nijerya'da Paul Onuachu ve Bright Osayi Samuel 90+9'da oyuna dahil oldu.