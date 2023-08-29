Nijerya ordusu Boko Haram'ın rehin aldığı 25 kişiyi kurtardı

Nijerya ordusunun, terör örgütü Boko Haram'ın ülkenin kuzeydoğusunda rehin aldığı 25 kişiyi, operasyonla kurtardığı bildirildi.

ads ads ads ads
29/08/2023

ads
Nijerya ordusu Boko Haram'ın rehin aldığı 25 kişiyi kurtardı

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı açıklamada, Nijerya ordusunun Borno eyaletine bağlı Gobara köyünde, Boko Haram'a karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Nwachukwu, teröristlerce rehin alınan 8'i çocuk, 6'sı kadın toplam 25 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Sözcü Nwachukwu, kurtarılan kişilerin, soruşturmanın ardından ailelerine teslim edileceğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'lerin başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

 

29/08/2023 20:58
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nijerya ordusu Boko Haram’ın rehin aldığı 25 kişiyi kurtardı
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.