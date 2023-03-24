Nijerya ordusu, teröristlerin rehin aldığı 201 kişiyi kurtardı

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeyindeki Borno ve Kaduna eyaletlerinde Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerince rehin alınan 201 kişiyi operasyonla kurtardı.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, son iki haftada ordunun Borno ve Kaduna eyaletlerinde terör örgütlerine operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danmadami, operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 201 kişinin kurtarıldığını aktararak, bu kişilerin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Operasyonlarda 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Danmadami, örgüte lojistik destek sağlayan 18 kişinin yakalandığı ve teröristlere ait önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Danmadami, operasyonlarda 1506 teröristin aileleriyle güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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24/03/2023 14:49