Nijerya ordusunun hava saldırısında 10 sivilin “yanlışlıkla” öldürüldüğü bildirildi

Nijerya ordusunun Katsina eyaletinde silahlı çete üyelerine karşı düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin "yanlışlıkla" öldürüldüğü bildirildi.

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17/02/2025

Nijerya ordusunun hava saldırısında 10 sivilin “yanlışlıkla” öldürüldüğü bildirildi

Nijerya ordusunun Katsina eyaletinde silahlı çete üyelerine karşı düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin "yanlışlıkla" öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), Katsina eyaletine bağlı Zakka köyünde silahlı çete üyelerine karşı hava saldırısı düzenledi.

Operasyonda "yanlışlıkla" 10 sivilin öldürüldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Uluslararası Af Örgütü Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, hava saldırısı kınanarak tarafsız ve şeffaf soruşturma çağrısında bulunuldu.

Nijerya'da silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Biafra Yerli Halkları (IPOB), Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP, zaman zaman saldırılar düzenliyor.

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TAGS: haber, kıbrıs
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