Nijerya yerli COVID-19 aşısını geliştirmeye çalışıyor

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Nijerya Televizyon İdaresine verdiği mülakatta, ülkeye ait bir aşının olması için Nijerya Sağlık Bakanlığıyla hummalı bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Tam anlamıyla başarılı olana dek bunun hakkında fazla konuşmayacaklarını belirten Buhari, halkın aşılanmaya daha fazla katılım göstermesi gerektiğini ifade etti.

Mülakatta, yaşının ilerlemesine ve yaptığı işin zorluklarına değinen Buhari, görevde kaldığı süre boyunca ülkesi için en iyisini yapmaya çalıştığını vurguladı.

Gelecek yıl görev süresi dolacak Buhari, güvenlik sorunlarıyla mücadelesini sürdürerek geride daha güvenli bir Nijerya bırakmak istediğini kaydetti.

Nijerya'da vakalar son iki haftada yüzde 500 arttı

Yaklaşık 250 bin COVID-19 vakasının görüldüğü Nijerya'da, iki doz aşı olanların oranı yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.

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07/01/2022 14:10