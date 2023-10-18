Nijerya'da 1,2 milyon dolar değerinde pangolin pulu imha edildi

Nijerya'da, kaçakçılardan ele geçirilen 1,2 milyon dolar değerinde pangolin pulunun imha edildiği bildirildi.

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18/10/2023

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Nijerya'da 1,2 milyon dolar değerinde pangolin pulu imha edildi

Nijerya'da, kaçakçılardan ele geçirilen 1,2 milyon dolar değerinde pangolin pulunun imha edildiği bildirildi.

Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Iziaq A. Salako, yaptığı açıklamada, ülkede kaçakçılardan ele geçirilen 1,2 milyon dolar değerindeki 190 poşet pangolin pulunun imha edildiğini belirtti.

Salako, bunun kaçakçılığı ortadan kaldırmanın yanı sıra, kaçak avcılığı bitirmeyi amaçladığını ifade ederek, "Ele geçirilen bu ürünlerin imha edilmesi, çevremizi koruma, yaban hayatımızı muhafaza etme ve türleri yok olmanın eşiğine getiren yasa dışı ticaretle mücadele etme kararlılığımızın güçlü bir ifadesidir." dedi.

Pullarının tedavi edici özelliği olduğuna inanılan pangolinler yasa dışı olarak avlanıyor. Pangolin pulları, Batı Afrika'da geleneksel tıp, mücevher ya da hediyelik eşya yapımında kullanılmak üzere yasa dışı yollarla bölge ülkelerine gönderiliyor.

18/10/2023 10:36
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TAGS: haber, kıbrıs
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