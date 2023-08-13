Nijerya'da 186 yıllık tarihi caminin çökmesi sonucu 10 kişi öldü
Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki 186 yıllık Zazzau Emirliği Camisi'nin çökmesi sonucu, 10 kişi hayatını kaybetti.
13/08/2023
Zazzau Emiri Ahmad Nuhu Bamalli, yaptığı açıklamada, dün tarihi caminin ikindi namazı sırasında çöktüğünü söyledi.
Bamalli, olayda 10 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade eden Bamalli, çökmenin nedeninin araştırıldığını aktardı.
Zazzau Emirliği Camisi, 1835-1837 yıllarında dönemin emiri Muhammed Bello tarafından inşa ettirilmişti.