Nijerya'da 186 yıllık tarihi caminin çökmesi sonucu 10 kişi öldü

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki 186 yıllık Zazzau Emirliği Camisi'nin çökmesi sonucu, 10 kişi hayatını kaybetti.

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13/08/2023

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Nijerya'da 186 yıllık tarihi caminin çökmesi sonucu 10 kişi öldü

Zazzau Emiri Ahmad Nuhu Bamalli, yaptığı açıklamada, dün tarihi caminin ikindi namazı sırasında çöktüğünü söyledi.

Bamalli, olayda 10 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade eden Bamalli, çökmenin nedeninin araştırıldığını aktardı.

Zazzau Emirliği Camisi, 1835-1837 yıllarında dönemin emiri Muhammed Bello tarafından inşa ettirilmişti.

 

13/08/2023 10:37
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TAGS: nijerya, cami, çökme
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