Nijerya'da 2 teknenin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 20 kişi kayboldu
26/11/2024
Nijerya'nın Delta eyaletinde 2 teknenin çarpışarak batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kayboldu.
Delta Eyaleti Polis Sözcüsü Bright Edafe, yaptığı açıklamada, eyaletin Warri South bölgesindeki bir nehirde, cenazeden dönen yolcuları taşıyan 2 teknenin çarpışarak battığını belirtti.
Arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Edafe, kazada 6 kişinin yaralandığını, 20 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
Kayıp yolcuları bulmak için çalışmaların sürdüğünü aktaran Edafe, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde ve göllerde sık sık tekne faciaları meydana geliyor. 30 Ekim'de Taraba eyaletinde yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti.26/11/2024 16:50