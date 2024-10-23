Nijerya'da 200 milyon fidan toprakla buluşacak

Nijerya'da, çobanlar ile çiftçiler arasında devam eden çatışmalara çözüm bulmak amacıyla 200 milyon fidan dikileceği bildirildi.

Ülkenin kuzeyinde yıllardır Fulani çobanlar ile çiftçiler arasında devam eden çatışmalara çözüm bulmak için "200MillionTrees" kampanyası başlattı.

Projenin sahibi İbraheem Dooba, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya'da devam eden çoban-çiftçi çatışmaları nedeniyle 19 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dooba, ülkede iki grup arasındaki çatışmalara çözüm bulmak amacıyla 200 milyon fidan dikileceğini kaydederek, "Çoban ve çiftçi toplulukları için sadece barışı değil aynı zamanda refahı da teşvik ederek bunu sona erdirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor.