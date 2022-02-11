Nijerya'da 30 bin Boko Haram ve Iswap üyesi teslim oldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin 30 bin üyesinin teslim olduğu bildirildi.Borno Valisi Babagana Zulum, Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda görüştü.Zulum, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda Borno eyaletinde yaşanan gelişmelerle ilgili Buhari'ye bilgilendirdiğini belirtti.Borno'da terörle mücadele önemli başarı kaydedildiğini aktaran Zulum, şimdiye kadar 30 bin Boko Haram ve ISWAP üyesinin hükümete teslim olduğunu söyledi.

Zulum, ayrıca, bölgedeki terör saldırılarının yakında geçmişte kalacağına dair iyimserliğini dile getirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

BREZİLYA'DA POLİS OPERASYONUNDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Brezilya'da güvenlik güçlerinin Rio de Janeiro'daki bir gecekondu mahallesine düzenlediği operasyonda 8 kişi öldü.

Ülkede yayın yapan G1'de yer alan habere göre, kentin kuzeyinde bulunan "Favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Vila Cruzeiro'da, güvenlik güçlerinin hırsızlık çetesi hakkında çıkarılan tutuklama emrini uygulamak için yaptığı operasyonda çıkan çatışmada 8 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yakalandı.

Sabah erken saatlerde başlayan operasyon nedeniyle bölgedeki 17 okul ihtiyaten açılmadı ve bazı klinikler açık havada yapacakları aktiviteleri iptal etti.

Mahalle sakinleri sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla duydukları rahatsızlığı ifade etti. Bazı kullanıcılar, "Bu kurşun yağmurunda evden çıkıp işe gidilmez." yorumunda bulundu.

Operasyonun neticesinde çok sayıda silah, el bombası ve uyuşturucu yapımında kullanılan 72 kilo ham madde ele geçirildi.

Askeri İnzibat Sekreteri Luiz Henrique Marinho, Bom Dia Rio radyosuna yaptığı açıklamada, operasyonun uzun süren bir istihbarat çalışması sonucu kolluk kuvvetlerinin ortak hareket etmesiyle düzenlendiğini ve operasyonda ciddi bir silahlı direnişle karşılaştıklarını aktardı.

Brezilya'nın gecekondu mahallelerine yapılan polis operasyonlarında birçok kişi hayatını kaybediyor. Şubat ayında favelalarda polis operasyonlarında çıkan çatışmalar nedeniyle 8'i bugünkü operasyondan olmak üzere 16 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta Rio de Janeiro eyaletine polis operasyonlarındaki ölüm oranlarını azaltmak için 90 gün içinde bir program geliştirmesini talep etmiş ve çatışma ihtimali olan operasyonlarda ambulansların hazır bulundurulmasını istemişti.

AFGANİSTAN'DA BİR CAMİNİN ÖNÜNDE MEYDANA GELEN PATLAMADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Afganistan'ın kuzeybatısındaki Badgis vilayetinin merkezi Kale-i Nev şehrinde bir caminin önünde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Taliban yetkilisi Baz Mohammad Sarwari, Badgis'te bir caminin girişinde patlama meydana geldiğini açıkladı.

Sarwari, patlamada 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Sarwari, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini ancak soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Görgü tanıkları yaralı sayısının 15 olduğunu öne sürdü.

Onlarca kişinin cuma namazı için toplandığı esnada yaşanan patlamayı henüz üstlenen olmadı.

ÖZBEKİSTAN'DA BİR HASTANEDE MEYDANA GELEN DOĞAL GAZ PATLAMASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Özbekistan'daki bir hastanede meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Andican vilayetinin Şahrıhan ilçesindeki özel bir hastanede, doğal gaz patlaması meydana geldi.

Patlamada, 1 kişi hayatını kaybederken aralarında hastaların da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Patlamada hastane binası büyük ölçüde hasar gördü.

Savcılık, patlamayla ilgili soruşturma başlatırken ilk belirlemelere göre, patlamanın doğal gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Bu habere tepkiniz:



11/02/2022 18:03