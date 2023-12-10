Nijerya'da 4 bin 800'den fazla kaçak petrol boru hattı tespit edildi

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'daki petrol boru hatlarında 4 bin 800'den fazla kaçak hat belirlendi.

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10/12/2023

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Nijerya'da 4 bin 800'den fazla kaçak petrol boru hattı tespit edildi


Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'daki petrol boru hatlarında 4 bin 800'den fazla kaçak hat belirlendi.

Nijerya Ulusal Petrol Limited Şirketi (NNPCL) Grup İcra Direktörü Mele Kyari, yaptığı açıklamada, ülkedeki petrol boru hatlarında 4 bin 800'den fazla kaçak hattın tespit edildiğini belirtti.

Bu durumun ülkenin en önemli gelir kaynağına ilişkin vahim bir tablo oluşturduğunu vurgulayan Kyari, "Boru hatlarımızda 4 bin 800'den fazla yasa dışı bağlantı var. Bu da bazı hatlarda, boru hatlarının 100 kilometresinde 300 kadar ekleme olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla petrol üretseniz bile gerekli basınçta veremezsiniz." ifadesini kullandı.

Ekonomisi petrole dayanan Nijerya'da hırsızlık ve sabotajlar ülkeye büyük zarar veriyor. Ülkedeki günlük ortalama petrol üretimi geçen yıl, 1997'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Kyari, 2 yıl önce, ülkenin hırsızlık ve Vandalizm nedeniyle günde 13 milyon dolar değerinde 200 bin varil petrol kaybettiğini söylemişti.

10/12/2023 10:01
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