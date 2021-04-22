Nijerya'da 55 yaşındaki kadın üçüz dünyaya getirdi

Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde Tegbe Awusaziba isimli kadın 55 yaşında üçüz bebek dünyaya getirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, uzun yıllar çocuk sahibi olmayı dileyen Awusaziba, yaşına rağmen üçüz annesi oldu.

Awusaziba, doğumdan sonra yaptığı açıklamada, yaşı nedeniyle hamileliğine bile inanamadığını belirtti.

Yıllar sonra anne olmanın büyük mutluluk olduğunu dile getiren Awusaziba, "Allaha şükür ediyorum bugün sadece anne değil, üçüzlerin annesi oldum." dedi.

Anne ve bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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22/04/2021 13:25