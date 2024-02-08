Nijerya'da 88,4 milyon kişi aşırı yoksulluk içinde yaşıyor

Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı Daimi Sekreteri Temitope Fadeshemi, yaptığı açıklamada, ülkedeki yoksulluk seviyesinin endişe verici olduğunu vurguladı.

Nijerya'da tahminen 88,4 milyon insanın aşırı yoksulluk içinde yaşadığını söyleyen Fadeshemi, 2022 itibariyle aşırı yoksulluk içindeki küresel nüfusun yüzde 12,9'unun Nijerya'da bulunduğunu ifade etti.

Ülkedeki yoksullukla mücadele için hükümetin önemli adımlar attığını aktaran Fadeshemi, hükümetin çiftçilerle işbirliğinde çeşitli programlar düzenlediğini belirtti.

Afrika kıtasının zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'da, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlar ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.