Nijerya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 77'ye çıktı
YAYIN TARİHİ:
19/01/2025
Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.
Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Müdürü Abdullahi Baba-Arah, yerel televizyona yaptığı açıklamada, Dikko-Maje kara yolunda akaryakıt tankerinin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 77'ye çıktığını belirtti.
Patlamada 25 kişinin de yaralandığını kaydeden Baba-Arah, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.
Niger eyaletine bağlı Dikko-Maje kara yolunda dün yüklü tanker aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmişti. Yöre halkının devrilen araçtaki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker patlamış, çok sayıda kişi yanarak can vermişti.
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