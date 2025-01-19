Nijerya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 77'ye çıktı

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19/01/2025

Nijerya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 77'ye çıktı

Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Müdürü Abdullahi Baba-Arah, yerel televizyona yaptığı açıklamada, Dikko-Maje kara yolunda akaryakıt tankerinin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 77'ye çıktığını belirtti.

Patlamada 25 kişinin de yaralandığını kaydeden Baba-Arah, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

Niger eyaletine bağlı Dikko-Maje kara yolunda dün yüklü tanker aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmişti. Yöre halkının devrilen araçtaki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker patlamış, çok sayıda kişi yanarak can vermişti.

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TAGS: Dünya, Nijerya, Patlama
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