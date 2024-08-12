Nijerya'da batan yolcu teknesindeki 25 kişi öldü

ads ads ads ads
12/08/2024

ads
Nijerya'da batan yolcu teknesindeki 25 kişi öldü

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, eyalette tarlaya gitmek üzere yola çıkan kişilerin bindikleri tekne Dundaye Nehri'nde battı.

Teknedeki 25 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de kurtarıldı.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirler ve göllerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

Son olarak 9 Ağustos'ta Bayelsa eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de kaybolmuştu.

12/08/2024 19:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nijerya, yolcu teknesi, göçmen
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.