Nijerya'da bir araç festival alanına daldı: 7 ölü

Nijerya'da kontrolden çıkan bir araç festival için toplananların arasında daldı. Kaza sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın güneyindeki Calabar şehrinde bir sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil festival için toplananların arasına daldı.

Kazada en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Polis memuru Hassan Abdullahi Maikano, basına yaptığı açıklamada, çok hızlı giden aracın, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu kalabalığa çarptığını belirtti.

Nijerya'nın Gine Körfezi kıyılarındaki Calabar'da düzenlenen festival, Afrika'nın en büyük sokak festivali olarak biliniyor.

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28/12/2022 16:56