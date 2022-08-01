Nijerya'da bir haftada 49 kişi öldürüldü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 24-30 Temmuz'da ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi.

Bu saldırılarda aralarında 9 asker ve 5 polisin de bulunduğu en az 49 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ya da kaçırıldı.

Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ülkedeki endişe verici güvensizlikle mücadele için yeni stratejiler üzerinde çalıştığını belirtmişti.

Nijerya'nın başkentinde silahlı saldırı tehdidine karşı devlet okulları kapatıldı

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişiler ve terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

Hükümet, terör saldırısı tehdidi nedeniyle başkentteki tüm okullarda eğitime ara verdi.

Başkentte 25 Temmuz'da Devlet Başkanlığı'nın koruma görevlilerine yönelik terör saldırısında en az 5 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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01/08/2022 09:08