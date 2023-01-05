Nijerya'da çiftçileri taşıyan teknenin batması sonucu 10 kişi öldü

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, 100'den fazla yolcu bulunan teknenin batması sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi.

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05/01/2023

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Nijerya'da çiftçileri taşıyan teknenin batması sonucu 10 kişi öldü

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, 100'den fazla yolcu bulunan teknenin batması sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Kebbi Eyaleti Yerel Yönetim Başkanı Yahaya Bello, yaptığı açıklamada, çiftçileri taşıyan teknenin henüz belirlenemeyen nedenle battığını belirtti.

Teknede 100'den fazla yolcu bulunduğunu ifade eden Bello, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Bello, teknede bulunan 80 yolcunun kurtarıldığını, bölgede arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

05/01/2023 09:07
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TAGS: Nijerya, çiftçi, tekne, batması,
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