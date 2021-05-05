Nijerya'da çok sayıda çete üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda, örgütün kampı bombalandı. Sığınakların imha edildiği operasyonda, çok sayıda silahlı çete üyesi de öldürüldü.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, eyaletin Birnin Gwari bölgesinde silahlı çetelerin saldırı girişiminin engellendiğini söyledi.

Aruwan, saldırının engellenmesinin ardından silahlı çetelere karşı hava ve kara operasyonları düzenlendiğini aktardı.

Çok sayıda çete üyesi öldürüldü

Silahlı çetenin sığınak ve kampının imha edildiğini aktaran Aruwan, çok sayıda çete üyesinin öldürüldüğünü söyledi.

Eyalette kaçırılan öğrencileri bulmak için kurtarma operasyonları da sürüyor.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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05/05/2021 09:20