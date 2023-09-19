Nijerya'da difteri salgınında vaka sayısı 7 bine yaklaştı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da difteri salgınında vaka sayısının 7 bine yaklaştığını bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden yapılan açıklamada, Nijerya'nın Bauchi, Borno ve Kano eyaletlerinde 6 bin 838 difteri salgını vakasının tespit edildiği belirtildi.

Nijerya'da sadece ağustosta yaklaşık 4 bin vaka kaydedildiği bilgisine yer verilen açıklamada, ülke genelinde başka şüpheli vakaların da gözetim altında olduğu ifade edildi.

MSF Acil Durum Projesi Doktoru Hashim Omar, MSF'nin Kano eyaletindeki iki difteri tedavi merkezinde 700'den fazla difteri şüphesi taşıyan kişiyi muayene ettiğini ve haftalık ortalama 280'den fazla hastayı kabul ettiğini belirtti.

Omar, kadınlar ve beş yaş altı çocukların hastalığa karşı en savunmasız grup olduğunu ve en yüksek vaka sayısının Kano eyaletinde tespit edildiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci difteri dalgası olduğunu doğrulamıştı.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.