Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü
Nijerya'nın Kogi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
01/11/2022
Nijerya'nın Kogi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kogi eyaletine bağlı Akpanya bölgesine gelen motosikletli silahlı kişiler etrafa ateş açtı.
Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Kogi Eyaleti Güvenlik Danışmanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Jerry Omodara, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.