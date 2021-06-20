Nijerya'da etnik çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti

ads ads ads ads
20/06/2021

ads
ads
ads
Nijerya'da etnik çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ebonyi eyaletine bağlı Ohaukwu bölgesinde Effium ve Ezza Effium etnik grupları arasında şiddet olayları yaşandı.

Çatışmalarda 10 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi de yaralandı.

Çok sayıda evin de ateşe verildiği çatışmalarda bölge sakinleri korkudan evlerini terk etti.

Ebonyi eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

 

20/06/2021 10:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Nijerya, silahlı saldırı, haberkibris, kıbrıs,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.