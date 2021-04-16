Nijerya'da etnik çatışmalarda can kaybı 19 oldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gombe eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda can kaybı 19'a yükseldi.

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16/04/2021

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Nijerya'da etnik çatışmalarda can kaybı 19 oldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gombe eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda can kaybı 19'a yükseldi. Çatışmalarda çok sayıda ev de kundaklandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Balanga bölgesinde Lunguda ve Waja etnik grupları arasında devam eden şiddet olaylarında 4 kişi daha öldü.

Böylece çatışmada yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Yüzlerce kişi evlerini terk etti

Çatışmalarda çok sayıda ev kundaklandı, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Eyalette çatışmalar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gombe eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

16/04/2021 09:30
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TAGS: Nijerya
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