Nijerya'da Fillerin Saldırısı 2 Can Aldı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde fillerin saldırısına uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.
13/07/2018
Yankari Av Hayvanlarını Koruma Bürosu Yöneticisi HabuMamman, yaptığı açıklamada, eyaletin Yankari bölgesinde, Nijeryalı turistlerin fillerin yanında toplu fotoğraf çektirmek istediği sırasında saldırıya uğradığını söyledi.
Mamman, fillerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki FaizuChiroma Musa'nın olay yerinde, 45 yaşındaki Malam HarunaAbubakar'ın ise hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Nijerya'da çeşitli av hayvanlarının bulunduğu turistik Yankari bölgesinde yüzlerce filin yaşadığı tahmin ediliyor