Nijerya'da Fillerin Saldırısı 2 Can Aldı

Yankari Av Hayvanlarını Koruma Bürosu Yöneticisi HabuMamman, yaptığı açıklamada, eyaletin Yankari bölgesinde, Nijeryalı turistlerin fillerin yanında toplu fotoğraf çektirmek istediği sırasında saldırıya uğradığını söyledi.

Mamman, fillerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki FaizuChiroma Musa'nın olay yerinde, 45 yaşındaki Malam HarunaAbubakar'ın ise hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Nijerya'da çeşitli av hayvanlarının bulunduğu turistik Yankari bölgesinde yüzlerce filin yaşadığı tahmin ediliyor